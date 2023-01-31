Футбол 24 оперативно повідомляє про все найцікавіше в останній день зимового вікна 2023. Офіційні переходи та несподівані чутки – в нашому онлайні.

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Палкін розкрив секрети трансферу Мудрика: хитрощі Арсенала та роль Зінченка, кожен давав 100 млн, трикутник для України

Сьогодні останній день зимового вікна в провідних європейських чемпіонатах. Першою фінішує Німеччина – о 19:00 за Києвом. В Італії трансфери можна здійснювати до 21:00. В Англії та Іспанії вікно зачиняється о 1 ночі, а у Франції – о другій.

Найочікуваніший перехід дедлайну – Ілля Забарний в АПЛ. Бундесліга готується здивувати гучними трансферами Канселу та Іско. Челсі всіма силами намагається підписати чемпіона світу Енцо Фернендеса, а зірка Де Дзербі Мойзес Кайседо хоче втекти в Арсенал.