Манчестер Юнайтед проти екс-зірки Шахтаря, "солодка булочка" для Де Дзербі – результати жеребкування 1/4 Кубка Англії
2 березня 07:30 - Читать на русском
У ніч на четвер, 2 березня, відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка Англії.
Уперше за довгий час у чвертьфіналі Кубка Англії одночасно відсутні такі клуби, як Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Тоттенхем.
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За підсумками жеребкування Венсан Компані приїде зі своєю командою до себе додому – на Етіхад, а екс-вінгер Шахтаря Манор Соломон отримає можливість проявити себе на Олд Траффорд. Про це інформує Sky Sports.
Пари 1/4 фіналу Кубка Англії:
Манчестер Сіті – Бернлі
Манчестер Юнайтед – Фулхем
Брайтон – Грімсбі Таун
Шеффілд Юнайтед – Блекберн
Чвертьфінальні матчі будуть зіграні 18 і 19 березня.
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