Уперше за довгий час у чвертьфіналі Кубка Англії одночасно відсутні такі клуби, як Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Тоттенхем.

Кубок Англії: сенсаційні вильоти Тоттенхема і Саутгемптона, вольова перемога Манчестер Юнайтед

За підсумками жеребкування Венсан Компані приїде зі своєю командою до себе додому – на Етіхад, а екс-вінгер Шахтаря Манор Соломон отримає можливість проявити себе на Олд Траффорд. Про це інформує Sky Sports.

Пари 1/4 фіналу Кубка Англії:

Манчестер Сіті – Бернлі

Манчестер Юнайтед – Фулхем

Брайтон – Грімсбі Таун

Шеффілд Юнайтед – Блекберн

Чвертьфінальні матчі будуть зіграні 18 і 19 березня.