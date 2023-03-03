В зимнее трансферное окно Брайтон отказался от трех предложений от Челси и Арсенала по Кайселдо. Руководство "чаек" считают, что их игрок стоит гораздо больше, чем было предложено, и потому приоритетом было продлить соглашение.

Брайтон официально сообщил в своих соцсетях, что Кайседо подписал новый контракт до 2027 года У соглашения есть опция продления еще на один год.

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"Это фантастическая новость для клуба, наших болельщиков, для меня и, что самое важное, для Мойзеса. Это сделает нас сильнее, когда мы будем двигаться вперед к нашим целям на поле", – рассказал главный тренер Де Дзерби на официальном сайте команды.

Moises Caicedo has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2027, with a club option for an extra year. ️



@FirstTouchGames // #BHAFC ️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 3, 2023

В этом сезоне у 21-летнего полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 22 матчах за Брайтон во всех турнирах.

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