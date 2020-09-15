Чудову новину 51-річний данець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Сьогодні, після 10 років процедур і обстежень, я нарешті вилікувався від фолікулярної лімфоми. Величезне спасибі цим неймовірним та чудовим лікарям", – підписав світлину Лаудруп.

За час своєї кар'єри данець запам'ятався виступами у складі Баварії, Рейнджерс, Фіорентини та Аякса. Разом зі збірною Данії сенсаційно ставав чемпіоном Європи у 1992 році.

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