Браян Лаудруп вилікувався від смертельної хвороби, з якою боровся 10 років
Колишній гравець Баварії, Рейнджерс та збірної Данії Браян Лаудруп успішно завершив боротьбу з раком крові.
Чудову новину 51-річний данець повідомив на своїй сторінці в Instagram.
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"Сьогодні, після 10 років процедур і обстежень, я нарешті вилікувався від фолікулярної лімфоми. Величезне спасибі цим неймовірним та чудовим лікарям", – підписав світлину Лаудруп.
За час своєї кар'єри данець запам'ятався виступами у складі Баварії, Рейнджерс, Фіорентини та Аякса. Разом зі збірною Данії сенсаційно ставав чемпіоном Європи у 1992 році.
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