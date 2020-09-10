"Я пережив дещо з липня по січень минулого року – шість місяців щоденної боротьби з лейкемією в лікарні та поза лікарнею, три раунди хіміотерапії та трансплантація кісткового мозку, Після такого COVID-19 здався мені ковтком води.

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Я був абсолютно безсимптомним, тому якби я не пройшов тест, то навіть не помітив би. Це не означає, що хвороби не існує, і вона не схожа на грип. Ті, хто заперечує смертельність вірусу, просто ігнорують реальність і не мають поваги до тих, хто помер, постраждав і втратив близьких", – цитує Міхайловіча Football-Italia.

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