Замечательную новость 51-летний датчанин сообщил на своей странице в Instagram.

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"Сегодня, после 10 лет процедур и обследований, я наконец излечился от фолликулярной лимфомы. Огромное спасибо этим невероятным и прекрасным врачам", – подписал фотографию Лаудруп.

За время своей карьеры датчанин запомнился выступлениями в составе Баварии, Рейнджерс, Фиорентины и Аякса. Вместе со сборной Дании сенсационно становился чемпионом Европы в 1992 году.

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