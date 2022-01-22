Недалеко від тренувальної бази ПСЖ у Range Rover, в якому перебував Ітан Мбаппе з водієм, врізався автомобіль Audi, повідомляє L'Equipe.

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Від удару машина з 15-річним братом форварда ПСЖ перевернулась. Поліція вияснила, що водій Audi був нетверезим. Ітана відвезли в лікарню на огляд, який показав, що життю юного хлопця нічого не загрожує і він уник серйозних травм.

Нагадаємо, Мбаппе-молодший також є футболістом, він виступає за юніорську команду ПСЖ.

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