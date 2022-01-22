Недалеко от тренировочной базы ПСЖ в Range Rover, в котором находился Итан Мбаппе с водителем, врезался автомобиль Audi, сообщает L'Equipe.

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От удара машина с 15-летним братом форварда ПСЖ перевернулась. Полиция выяснила, что водитель Audi был нетрезвым. Итана отвезли в больницу на осмотр, который показал, что жизни юного парня ничего не угрожает и он избежал серьезных травм.

Напомним, Мбаппе-младший тоже является футболистом, он выступает за юниорскую команду ПСЖ.

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