Брат Мбаппе попал в ДТП – 15-летнего парня госпитализировали
11:29 - Читати українською
Досадный инцидент произошел в семье звезды ПСЖ Килиана Мбаппе.
Недалеко от тренировочной базы ПСЖ в Range Rover, в котором находился Итан Мбаппе с водителем, врезался автомобиль Audi, сообщает L'Equipe.
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От удара машина с 15-летним братом форварда ПСЖ перевернулась. Полиция выяснила, что водитель Audi был нетрезвым. Итана отвезли в больницу на осмотр, который показал, что жизни юного парня ничего не угрожает и он избежал серьезных травм.
Напомним, Мбаппе-младший тоже является футболистом, он выступает за юниорскую команду ПСЖ.
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