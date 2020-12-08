Брага та Зоря дізнались, хто працюватиме на матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи.

Польський рефері Даніель Стафінські працюватиме на матчі Ліги Європи між Брагою та Зорею, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Зазначимо, що арбітр двічі працював на поєдинках українських команд. У серпні 2018-го року Стафінські зафіксував перемогу Динамо над Славією 2:0. Також, він розсудив молодіжні збірні України та Македонії у вересні 2015 року – тоді наша команда мінімально поступилась.

Матч Брага – Зоря запланований на 10 грудня, початок зустрічі о 22:00. Луганці остаточно втратили можливість продовжити боротьбу в Лізі Європи, проте можуть наостанок гучно грюкнути дверима.

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