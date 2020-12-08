Брага и Заря узнали, кто будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Польский рефери Даниэль Стафинськи будет работать на матче Лиги Европы между Брагой и Зарей, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Отметим, что арбитр дважды работал на поединках украинских команд. В августе 2018 года Стафинськи зафиксировал победу Динамо над Славией 2:0. Также, он рассудил молодежные сборные Украины и Македонии в сентябре 2015 года – тогда наша команда минимально уступила.

Матч Брага – Заря запланирован на 10 декабря, начало встречи в 22:00. Луганчане окончательно потеряли возможность продолжить борьбу в Лиге Европы, однако могут напоследок громко хлопнуть дверью.

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