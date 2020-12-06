СК Дніпро-1 підійшов до матчу з певними втратами через спалах коронавірусу у клубі, тому Зоря прогнозовано заволоділа ініціативою з перших хвилин зустрічі. Луганці створили кілька гострих моментів, але рахунок до перерви так і не був відкритий.

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У другому таймі до справи взявся один з лідерів Зорі Громов. Перший м'яч хавбек забив після хаосу у штрафному майданчику дніпрян, а в ситуації з другим голом Артем майстерно перевів круглого у ворота, обігравши захисника суперника. Добив гостей Дмитро Іванісеня, забивши після подачі з кутового.

Варто віддати належне підопічним Ігора Йовічевіча, які не опустили руки та наприкінці матчу зуміли відквитати один м'яч.

Після 12-ти турів Зоря розташувалась на 5-й сходинці з 17-ма очками, СК Дніпро-1 залишився на 12-му місці – до зони вильоту лише відстань у два залікові бали.

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