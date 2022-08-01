Українські клуби продовжують готуватись до старту нового сезону. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.

Товариські матчі.

Севлюш – Кривбас – 0:9

Голи: Банада, 6, 45, Хобленко, 11, Задерака, 28, Н. Волошин, 40, Хомченовський, 48, Рябов, 63, 64, Попчук, 70

Інгулець – Кремінь – 2:1

Голи (у переможців): Блізніченко, ?, Одарюк, ?

Рух – Львів –0:1

Гол: Бугай, 52

Вилучення: Ільющенков, 45, (Львів)

Кривбас познущався з аматорського Севлюша – підопічні Вернидуба відправили аж 9 голів у ворота суперника. Відзначимо дублі Банади та Рябова, а також голами відзначились динамівець Назар Волошин та екс-гравець Зорі Дмитро Хомченовський.

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Інгулець у товариській зустрічі обіграв Кремінь, голами за представника УПЛ відзначились Блізніченко та Одарюк. А Львів завдяки голу Бугая здобув перемогу над Рухом, граючи другий тайм у меншості через вилучення Ільющенкова.

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