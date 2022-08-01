Універсітатя Крайова поступилась бухарестському Рапіду у 3-му турі чемпіонату Румунії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Румунії 2022/23, 3-й тур

Універсітатя Крайова – Рапід Бухарест – 0:1

Гол: Іоніце, 51

Універсітатя продовжує невдалий старт сезону в румунській першості, поступившись бухарестському Рапіду. Єдиний гол у зустрічі забив Іоніце, завдавши поразки супернику Зорі.

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Відзначимо, що команда з Крайови набрала лише 2 пункти за останні 3 поєдинки в чемпіонаті та розташувалась на 12 сходинці. Перший поєдинок із Зорею відбудеться 4 серпня, початок о 20:30. Матч-відповідь – 11 серпня, початок о 20:30.

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