Товариські матчі

Манчестер Юнайтед – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Діалло, 48 – Гарсія, 57

Фулхем – Вільяреал – 1:1

Голи: Мітровіч, 86 – Парехо, 34

Лестер – Севілья – 1:0

Гол: Дьюсбері-Холл, 69

Марсель – Мілан – 0:2

Голи: Мессіас, 11, Жиру, 28

Вилучення: Туре, 78 (Марсель)

Ліверпуль – Страсбур – 0:3

Голи: Томассон, 4, 21, Діалло, 14

Наполі – Мальорка – 1:1

Голи: Осімхен, 9 (пен.) – Райльо, 54

Роналду нарешті провів свій перший спаринг у міжсезоння, але без особливого блиску. Португалець відіграв тайм у компанії молоді і найближчого резерву МЮ. У перерві його замінив Діалло, який відкрив рахунок, але Райо зміг швидко відігратися – 1:1.

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З таким самим рахунком завершився матч між Фулхемом та Вільяреалом, а от Мілану вистачило півтайму, щоб розібратися з Марселем. Ліверпуль лише вчора виграв Суперкубок Англії у битві з Ман Сіті, тому на Страсбур вийшов зовсім інший склад. Багатьом хлопцям слід задуматися про свої перспективи у команді Клоппа, адже вони примудрилися розгромно "згоріти" французам за 20 хвилин.

Лестер мінімально здолав Севілью завдяки голу Дьюсбері-Холла, а Наполі не зміг дотиснути скромну Мальорку.

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