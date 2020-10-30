Бойко приєднався до свого колеги по амплуа Георгія Бущана та захисника Віталія Миколенка, у яких COVID-19 був виявлений 26 жовтня.

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Денис здав позитивний тест уже після повернення з Угорщини, де провів повний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. Також інфіковані п'ять співробітників бази киян в Конча-Заспі, де динамівці проводять більшу частину часу після оголошеного двотижневого карантину в столичному клубі, повідомляє Meta-ratings.

Додамо, що поєдинок проти Ференцвароша став для Бойка дебютним у нинішньому сезоні. З приходом Мірчі Луческу на посаду головного тренера Денис остаточно програв конкуренцію Бущану.

До слова, вже завтра, 31 жовтня, киянам належить провести матч чергового туру УПЛ проти СК Дніпро-1. Наразі Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи Ворсклу, яка йде другою, на два пункти.

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