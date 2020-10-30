Бойко присоединился к своему коллеге по амплуа Георгию Бущану и защитнику Виталию Миколенко, у которых COVID-19 был обнаружен 26 октября.

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Денис сдал положительный тест уже после возвращения из Венгрии, где провел полный матч группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша. Также инфицированы пять сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в столичном клубе, сообщает Meta-ratings.

Добавим, что поединок против Ференцвароша стал для Бойко дебютным в нынешнем сезоне. С приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера Денис окончательно проиграл конкуренцию Бущану.

К слову, уже завтра, 31 октября, киевлянам предстоит провести матч очередного тура УПЛ против СК Днепр-1. Сейчас Динамо возглавляет турнирную таблицу, опережая Ворсклу, которая идет второй, на два пункта.

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