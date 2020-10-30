Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд дійсно міг покинути клуб цього літа.

Дуелунд влітку міг стати гравцем Гента. Як стало відомо Футбол 24, влітку його хотів бачити у команді тренер Торуп, який знав можливості Міккела за спільною роботою у Мітьюлланді.

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Бельгійці розглядали два варіанти – оренда або викуп за суму, еквівалентну трансферу данця у Динамо у 2018 році (4 млн євро). На заваді переходу стала зміна тренера (Торупа змінив Болоні, який вже через місяць покинув клуб – прим. "Футбол 24") та жеребкування Ліги чемпіонів, яке звело Динамо та Гент у плей-офф кваліфікації.

Відзначимо, що у складі Гента виступають українці Роман Безус, Роман Яремчук та Ігор Пластун. Додамо, що ЗМІ сватали Дуелунда в Різеспор до Морозюка на початку жовтня, однак ці чутки не були обґрунтованими.

У поточному сезоні данець лише двічі виходив на поле у складі Динамо, не записавши жодних результативних дій в актив.

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