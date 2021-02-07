"Якщо судити за результатами осені, однозначно Бущан і Нещерет на даний момент виглядають краще за Бойка, однак хто з них виграє боротьбу за місце в рамці, поки сказати складно. Думаю, завершальна стадія зборів дасть відповідь на це питання.

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Вихід Бойка з Дніпром у фінал Ліги Європи був для Дениса зоряним часом. Але потім у нього не пішла гра в закордонних клубах, і це, швидше за все, надламало його внутрішньо. В Динамо вже повернувся зовсім інший Бойко, без колишньої впевненості в собі. І, на жаль, не виправдав тих сподівань, які покладали на нього тренери і вболівальники киян. А з тієї конкуренцією, яку зараз створюють молоді воротарі, йому вже просто психологічно важко вийти на свій колишній рівень.

Для того, щоб мати більше практики, йому, напевно, доцільніше було б перейти в інший клуб, нехай навіть на куди скромніші у фінансовому плані умови. Запрошень, думаю, вистачить. І користь він реальну міг би принести при регулярній грі. Якщо ж його влаштовує бути в Динамо стабільно третім воротарем і через збори з тренуваннями доводити, що він кращий – можна йому лише побажати удачі.

Тут ще потрібно знати Мірчу Луческу: у нього є таке, як фартовий воротар або нефартовий, він знає, на кому і в який момент зупинитися, має сильне чуття на гравців. Досить згадати, як восени, коли команда опинилася у кадровому ступорі, змусив про себе говорити після матчу з Барселоною Нещерет. Рівень воротарської школи Динамо, ще й під керівництвом такого фахівця, як Михайло Михайлов, дозволяє бути спокійним за цю позицію в команді", – сказав Вірт у коментарі виданню Footboom.

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