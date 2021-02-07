"Если судить по результатам осени, однозначно Бущан и Нещерет сейчас выглядят лучше Бойко, однако кто из них выиграет борьбу за место в рамке, пока сказать сложно. Думаю, завершающая стадия сборов даст ответ на этот вопрос.

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Выход с Днепром в финал Лиги Европы был для Дениса звездным часом. Но потом у него не пошла игра в зарубежных клубах, и это, скорее всего, сломало его внутри. В Динамо уже вернулся совсем другой Бойко, без прежней уверенности в себе. И, к сожалению, не оправдал тех надежд, которые возлагали на него тренеры и болельщики киевлян. А с той конкуренцией, которую сейчас создают молодые вратари, ему уже просто психологически трудно выйти на свой прежний уровень.

Для того, чтобы иметь больше практики, ему, наверное, целесообразнее было бы перейти в другой клуб, пусть даже на куда более скромные в финансовом плане условия. Приглашений, думаю, хватит. И пользу он реальную мог бы принести при регулярной игре. Если же его устраивает быть в Динамо стабильно третьим вратарем и через сборы с тренировками доказывать, что он лучший – можно ему только пожелать удачи.

Здесь еще нужно знать Мирча Луческу: у него есть такое, как фартовый вратарь или нефартовый, он знает, на ком и в какой момент остановиться, имеет сильное чутье на игроков. Достаточно вспомнить, как осенью, когда команда оказалась в кадровом ступоре, заставил о себе говорить после матча с Барселоной Нещерет. Уровень вратарской школы Динамо, еще и под руководством такого специалиста, как Михаил Михайлов, позволяет быть спокойным за эту позицию в команде", – сказал Вирт в комментарии изданию Footboom.

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