Товариський матч 6 лютого 2021

Динамо Київ – Шкендія – 1:0

Гол: Лєднєв, 85

Динамо: Нещерет (Бойко, 46) – Кендзьора (Караваєв, 61), Забарний, Попов (Сирота, 79), Миколенко (Сідклей, 77) – Сидорчук (Шепелєв, 61), Шапаренко (Андрієвський, 61), Буяльський (Дуелунд, 77) – Циганков (Лєднєв, 77), Родрігес (Де Пена, 61), Бєсєдін (Супряга, 61).

Динамо завершує підготовку до відновлення УПЛ та протистояння з Брюгге в Лізі Європи. Шостого лютого "біло-сині" провели передостанній поєдинок у Туреччині – суперником став лідер першості Північної Македонії та триразовий чемпіон країни. Матч та онлайн-трансляція Динамо – Шкендія стартував о 16:10 за Києвом. Це був вже четвертий спаринг киян на турецькому зборі. У попередніх контрольних поєдинках підопічні Мірчі Луческу програли Лудогорцю (1:2), здолали Динамо Тбілісі (1:0) та розійшлися миром із ЦСКА 1948 (2:2).

Динамо – Шкендія: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

З перших секунд поєдинку македонці прибрали м'яч до своїх ніг, але вдовольнялися лише перепасовкою в центрі та на власній половині поля. Перша цікава атака киян на 4-й хвилині – Буяльський виграв верхову боротьбу і скидав на Шапаренка, який не встиг до м'яча. А от за дві хвилини динамівці аж занадто захопилися перепасовкою. Буяльський знайшов Кендзьору на правому фланзі, той віддав у штрафний на Віталія, який тонким пасом підключав ще й Циганкова – красиво, десь навіть трохи у найкращому стилі Барселони, але трішки неточно. Шапаренко дотепно розіграв штрафний із Циганковим, проте Віктор пробив у захисника.

Знову класно зіграв Шапаренко, який на замасі прибрав опонента і розрізним пасом віддав на 15-го номера Динамо, але захисник вибив м'яч після навісу останнього. На 15-й хвилині кияни зобов'язані були забивати. Жерсон підхопив м'яч на своїй половині поля та розігнав контратаку пасом на Буяльського. Віталій віддав на Циганкова, той ще направо на Кендзьору. Томаш у центрі штрафного знайшов Бєсєдіна, який пробив дуже невдало – слабко, низом, і захисник заблокував. Вбивчий момент змарнував Артем, таке треба реалізовувати. Тут же Нещерет вперше вступив у гру, парирувавши дальній удар Ібраїмі, який колись виступав в УПЛ за Севастополь.

Циганков віддавав прихований пас на Буяльського – схоже, сам Віталій не очікував такого рішення від партнера і не зумів прийняти м'яч. Саме ця парочка була найактивнішою в першій половині тайму. Жерсон виглядав дещо інороднім тілом, а Бєсєдін був абсолютно непомітним, але саме Артем не реалізував найкращий момент за стартові 30 хвилин гри. Міг краще пробити і Жерсон, який у дотик з лінії штрафного вистрелив кудись по турецьких горобцях. Ще одну перспективну атаку зіпсували динамівці – Сидорчук знайшов у штрафному Шапаренка, але як Микола прийняв м'яч? Круглий відлетів на метри 3 і нагоду було втрачено.

Капітан киян потужно приклався здалеку – трохи вище, але було чути оплески від тренерського штабу. Кілька разів Сергій перехоплював м'яч на чужій половині поля та віддавав загострюючі передачі на партнерів – відмінний перший тайм від центрхава Динамо. Кияни епізодично непогано діяли в атаці, але бракувало завершення – то пасу, то удару. Натомість Шкендія лише одного разу потурбувала Нещерета до перерви – абсолютно спокійні 45 хвилин та кіпера та захисту Динамо. На останніх секундах тайму Бєсєдін заробив право на небезпечний штрафний, який виконав Шапаренко, пробивши у стінку. 0:0 до перерви.

Перший момент у другому таймі за киянами – Жерсон з лінії штрафного пробив повз ближній кут. Бєсєдін перехопив м'яч після невдалого пасу воротаря Шкендії, але чомусь вирішив пробити одразу – кіпер виправив свою помилку. Можливо, десь поспішне рішення Артема, але форвард сам створив собі момент, вдало зігравши на перехопленні. Шапаренко та Циганков продовжували розривати опонентів, але це не призводило до небезпеки біля воріт балканців.

Шкендія відповіла дуже гостро. Алімі прокинув м'яч повз Шапаренка, змістився справа у центр та пробив у ближню дев'ятку – трішки невлучно! Перший дійсно хороший момент біля воріт Динамо. Одразу 5 замін у киян на 61-й хвилині – Караваєв, Де Пена, Андрієвський, Шепелєв і Супряга змінили Кендзьору, Жерсона, Шапаренка, Сидорчука та Бєсєдіна відповідно. Буяльський потужно приклався здалеку, але не влучив. Циганков запустив у прорив Караваєва, який прострілив на Буяльського – Віталій не зумів акцентовано пробити. Трішки забракло Супрязі, який не дістався до м'яча на лінії воротарського. Владислав міг створити собі ще один момент, але не зміг обіграти захисника один в один після класної передачі від Миколенка.

На 85-й хвилині кияни нарешті відкрили рахунок – спрацювала заміна. Лєднєв ударом у дотик з кількох метрів вразив нижній кут воріт Шкендії. Голкіпер не зумів врятувати свою команду. Відзначимо ефектний пас Андрієвського, який теж вийшов на заміну. На останніх секундах Супряга міг подвоювати перевагу, але програв дуель кіперу.

Зрештою, 1:0 – Динамо здобуло другу мінімальну перемогу на зборах в Туреччині. Останній спаринг на турецькій землі "біло-сині" проведуть у понеділок, 8 лютого. Суперником стане білоруський БАТЕ, а гра розпочнеться о 10:00 за київським часом.

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