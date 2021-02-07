"Наскільки важливою є перемога на зборах? Важлива сама гра, але завдяки перемогам ти стаєш упевненішим. Це стосується як гравців, так і всієї команди.

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Працювати з Мірчею Луческу фантастично. Ви бачите, як ми граємо. Це інша гра, менталітет, ми всі разом. Раніше були по групах, а зараз – як одна сім'я. На полі кожен б'ється один за одного.

Знімаю капелюха перед ним, я щасливий і хочу продовжувати працювати з командою. Мірча Луческу виконує великий обсяг роботи для команди і всіх гравців. Для нас це важливо", – цитує Родрігеса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Жерсон провів у складі киян 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

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