Боснійці програли у плей-офф кваліфікації до Євро-2024 Україні з рахунком 1:2. Своєю чергою Ізраїль був розгромлений Ісландією (1:4). Таким чином обидві команди не зіграють на турнірі в Німеччині влітку.

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Як повідомляє Sport sport, асоціації Боснії і Герцеговини та Ізраїлю висловилися щодо недоречності проведення товариського матчу після поразок. Зустріч мала відбутися 26 березня. Поліцейські органи виступають за скасування гри через ризик для безпеки, незрівнянно більший, ніж будь-яке спортивне значення цієї гри. Зазначається, що УЄФА з розумінням поставився до бажання двох асоціацій і скасував матч.

Нагадаємо, що Україна після перемоги над Боснією і Герцеговиною зіграє у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024 проти Ісландії. Зустріч запланована на 26 березня.

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