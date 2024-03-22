Боснийцы проиграли в плей-офф квалификации к Евро-2024 Украине со счетом 1:2. В свою очередь Израиль был разгромлен Исландией (1:4). Таким образом обе команды не сыграют на турнире в Германии летом.

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Как сообщает Sport sport, ассоциации Боснии и Герцеговины и Израиля высказались о неуместности проведения товарищеского матча после поражений. Встреча должна была состояться 26 марта. Полицейские органы выступают за отмену игры из-за риска для безопасности, несравненно больший, чем любое спортивное значение этой игры. Отмечается, что УЕФА с пониманием отнесся к желанию двух ассоциаций и отменил матч.

Напомним, что Украина после победы над Боснией и Герцеговиной сыграет в финале плей-офф квалификации к Евро-2024 против Исландии. Встреча запланирована на 26 марта.

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