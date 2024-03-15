Боснія і Герцеговина не змогла обійтись без кадрових втрат перед півфіналом плей-офф відбору Євро-2024 проти України.

Головний тренер Саво Мілошевіч довикликав 30-річного захисника Аднана Ковачевіча з Ракува, інформує прес-служба боснійського футбольного Союзу.

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"Золоті лілії" через травму втратили основного центрбека Адріана Барішіча. Саме його і повинен замінити Ковачевіч, який не може похизуватися регулярними виступами у збірній. За весь 2023 рік одноклубник Владислава Кочергіна провів усього один матч, а часто взагалі залишався без викликів.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією та Україною відбудеться 21 березня на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом. Путівку на Євро-2024 розіграє переможець цієї пари 26 березня у фіналі проти Ізраїлю чи Ісландії.

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