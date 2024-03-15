Боснія і Герцеговина та Україна зіграють 21 березня у півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат Європи. Де дивитися гру Боснія – Україна онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45. Поєдинок плей-офф відбору на Євро-2024 пройде в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле.

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Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плей-офф відбору на Євро-2024

Поєдинок Боснія і Герцеговина – Україна можна дивитися онлайн в прямому ефірі на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 20:20. Трансляція пройде на каналі MEGOGO Футбол Перший, у розділі Спорт, а також на спеціальному каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами Максимальна, Спорт або Оптимальна. Коментуватимуть гру Сергій Лук'яненко і Роберто Моралес.

Також матч Боснія і Герцеговина – Україна покаже Суспільне. Гру можна переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT, які не мають прав на трансляцію матчів відбору Євро-2024).

Переможець поєдинку Боснія і Герцеговина – Україна у фіналі плей-офф за вихід на чемпіонат Європи-2024 протистоятиме сильнішому в парі Ісландія – Ізраїль. Вирішальний матч, який визначить володаря путівки на Євро, відбудеться 26 березня.

Нагадаємо, у відборі на чемпіонат Європи збірна України посіла третє місце у групі С, пропустивши вперед Італію та Англію. Завдяки рейтингу у групах Ліги націй команда Сергія Реброва отримала додатковий шанс здобути путівку на Євро. Це ж стосується Боснії і Герцеговини, яка провалила відбір, посівши тільки 5 місце в групі J, де грали Португалія, Словаччина, Люксембург, Ісландія і Ліхтенштейн.