Босния и Герцеговина не смогла обойтись без кадровых потерь перед полуфиналом плей-офф отбора Евро-2024 против Украины.

Главный тренер Саво Милошевич довызвал 30-летнего защитника Аднана Ковачевича из Ракува, информирует пресс-служба боснийского футбольного союза.

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"Золотые лилии" из-за травмы потеряли основного центрбека Адриана Баришича. Именно его и должен заменить Ковачевич, который не может похвастаться регулярными выступлениями в сборной. За весь 2023 год одноклубник Владислава Кочергина провел всего один матч, а часто вообще оставался без вызовов.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Путевку на Евро-2024 разыграет победитель этой пары 26 марта в финале против Израиля или Исландии.

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