"Якщо ми зробимо все правильно, сподіваюся, ми зіграємо на чемпіонаті Європи. Це вартує зусиль, і хлопці це розуміють. Мені подобається ця робота, я виконую її та почуваюся добре. Керувати збірною – дуже престижна та важлива справа.

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Я народився в Боснії та Герцеговині та вважаю цей виклик своїм власним. Тому я дуже радий керувати цією командою. Я все ще відчуваю впевненість, попри те, що останні результати були невтішні. Але суть у тому, що все це було підготовкою до того, що буде далі.

Наразі ситуація в Україні така, якою є. Я вважаю, що нам слід постаратися зосередитись лише на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація та проблеми в Україні – це їхні проблеми. Суддівство нас не повинно цікавити, нічого, крім того, що нам потрібно робити на полі.

Я не думаю, що Україна набагато краща за нас за індивідуальними якостями. Багато речей вирішуються командою за допомогою тактики. Футболісти мають розуміти, що проблеми вони мають вирішувати в команді", – поділився Мілошевіч у коментарі federalna.ba.

До слова, поєдинок Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, початок гри о 21:45. Переможець пари зійдеться з тріумфатором протистояння Ізраїль – Ісландія 26 березня.

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