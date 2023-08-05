Мюнхенська Баварія намагається підписати англійського форварда Тоттенхема Харрі Кейна.

Інтер підписує воротаря за хитрою схемою – Трубіна в Мілані не буде

Німці робили кілька пропозицій, але "шпори" відхиляли їх одна за одною. Вчора, 4 серпня, керівництво мюнхенців поставило ультиматум президенту англійців, зробивши останню пропозицію на понад 100 млн євро.

Як повідомляє видання Bild, Баварія не дочекалась жодної відповіді у зазначений термін. Президент Тоттенхема Даніель Леві проігнорував пропозицію німців і разом зі сім'єю вирушив на 2-тижневий відпочинок у Маямі.

Баварія домовилася з Кейном. Якщо зараз трансфер зірветься, то форвард переїде в Мюнхен влітку 2024-го вільним агентом, а чемпіони Німеччини підшукають інший варіант на наступний сезон.

Нагадаємо, Кейн у минулому сезоні провів 49 матчів за Тоттенхем, відзначившись 32 голами та 5 асистами. Харрі є другим найкращим бомбардиром в історії АПЛ (213 голів, попереду лише Алан Ширер – 260 забитих м'ячів).

10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли