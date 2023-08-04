Інтер домовився з Баварією про придбання воротаря Яна Зоммера.

Інтер досяг домовленості з Баварією про перехід голкіпера Яна Зоммера, інформує Gazzetta dello Sport. Повідомляється, що обидва клуби знайшли компроміс при укладанні цієї угоди.

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Згідно з джерелом, Інтер заплатить Баварії 6 мільйонів євро за трансфер, але кількома траншами. Мюнхенський клуб наполягав на виплаті клаусули швейцарського воротаря, яка становить 6 млн євро, і Інтер погодився на цю суму. Однак керівництво "нерадзуррі" попросило "розбити" оплату на кілька частин.

Очікується, що Зоммер прибуде до Мілана наступного тижня. Він підпише дворічний контракт.

Раніше Інтер розглядав на пост основного голкіпера Анатолія Трубіна. Однак Шахтар відмовився відпускати воротаря збірної України за заниженою ціною.

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