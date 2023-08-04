Баварія вирішила поставити крапку в переговорах з Тоттенхемом щодо Кейна. Мюнхенці встановили чіткий дедлайн – сьогодні до півночі "шпори" повинні дати остаточну відповідь, повідомляє The Telegraph.

Власник Тоттенхема наполягає на продажі Кейна – все залежить від одного фактора

Фінальна пропозиція Баварії складає 85 мільйонів євро + 10 млн бонусів. Даніель Леві має терміново вирішити, чи продасть Тоттенхем свого капітана, чи буде тримати ще рік до завершення контракту.

Баварія домовилася з Кейном. Якщо зараз трансфер зірветься, то форвард переїде в Мюнхен влітку 2024-го вільним агентом. А чемпіони Німеччини підшукають інший варіант на наступний сезон.

Нагадаємо, що Кейн у минулому сезоні провів 49 матчів за Тоттенхем, відзначившись 32 голами та 5 асистами. Харрі є другим найкращим бомбардиром в історії АПЛ (213 голів, попереду лише Алан Ширер – 260 забитих м'ячів).