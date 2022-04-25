Борусія активно готується до літнього продажу Ерлінга Холанда. У контракті норвежця з літа з'являється 75-мільйонна клаусула, яку неодмінно активує хтось з суперклубів. Скоріш за все, це буде Манчестер Сіті.

За інформацією преси, Дортмунд вже узгодив трансфер Каріма Адейємі з Зальцбурга за майже 40 млн євро. Однак Холанда планують замінити не одним футболістом. Клуб розглядає ще двох кандидатів.

Борусія накинула оком на Адама Гложека з празької Спарти та Уго Екітіке з Реймса, повідомляє Bild. Обидва 19-річні форварди оцінюються в 20 млн євро. Екітіке в цьому сезоні має 10 голів і 4 асисти, а Гложек – 10 голів і 13 асистів.

Майже 3 мільйони гривень за день – Манчестер Сіті пропонує Холанду найбільшу зарплату в АПЛ