Норвезький форвард Ерлінг Холанд зароблятиме в Англії шалені гроші, якщо погодиться на контракт з Манчестер Сіті.

Холанд, за інформацією Daily Mail, узгодив контракт з Манчестер Сіті. Відмовитися від такої пропозиції дійсно важко – англійський клуб запропонував форварду 500 тисяч фунтів (600 тисяч євро) на тиждень.

А це означає:

30 мільйонів 857 тисяч євро на рік (1 мільярд 18 мільйонів гривень за теперішнім курсом)

2 мільйони 571 тисяча євро на місяць (майже 85 млн гривень)

600 тисяч євро на тиждень (майже 20 млн гривень)

86 тисяч євро на день (2 млн 800 тисяч гривень)

3571 євро на годину (118 тисяч гривень)

59 євро на хвилину (майже 2 тисячі гривень)

Така зарплата зробить його найбільш високооплачуваним футболістом АПЛ. Мова про контракт на 5 сезонів. Манчестер Сіті нібито готовий викупити контракт у дортмундської Борусії за 75 млн євро, яка активується влітку цього року. Батько Ерлінга, який пограв за Манчестер Сіті, бере активну участь у перемовинах.

Втім, норвезький журналіст Ян Оге Фьортофт спростував інформацію, що сторони все узгодили. Він переконує, що Холанд не прийняв ще жодної пропозиції і може опинитися як в Ман Сіті, так і в Реалі.

Холанд хоче, щоб Борусія приховувала інформацію про травми – норвежця турбує власний імідж, а не здоров'я