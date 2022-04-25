Боруссия активно готовится к летней продаже Эрлинга Холанда. В контракте норвежца с лета появляется 75-миллионная клаусула, которую обязательно активирует кто-то из суперклубов. Скорее всего, это будет Манчестер Сити.

По информации прессы, Дортмунд уже согласовал трансфер Карима Адейеми из Зальцбурга почти за 40 млн евро. Однако Холанда планируют заменить не одним футболистом. Клуб рассматривает еще двух кандидатов.

Боруссия положила глаз на Адама Гложека из пражской Спарты и Уго Экитике из Реймса, сообщает Bild. Оба 19-летних форварда оцениваются в 20 млн евро. Экитике в этом сезоне имеет 10 голов и 4 ассиста, а Гложек – 10 голов и 13 ассистов.

Почти 3 миллиона гривен в день – Манчестер Сити предлагает Холанду самую большую зарплату в АПЛ