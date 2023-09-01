Це була перша офіційна зустріч між клубами. Команди постійно перебували у різних дивізіонах і лише раз провели товариський матч 9 років тому.

Борусія Д підписала найкращого бомбардира Бундесліги, який забивав Україні

Дебют зустрічі був овністю за Борусією. Брандт ефектно пробив з розвороту під поперечку, а Джан реалізував пенальті за руку Мелоні. "Джмелі" могли забивати значно більше, але продемонстрували типові зразки марнотратства. По перерві вони сильно про це пошкодують...

На 61-й хвилині Хайденхайм відквитав один м'яч. Вольф обрізався біля власного карного майданчика, і Дінкчі ударом в ближній кут "прошив" Кобеля. Гості відразу забили ще раз, проте арбітр Тобіас Райхель зафіксував порушення. Незабаром рефері вже був на боці Хайденхайма. Аллє незрозумілим чином опинився в ролі останнього захисника, незграбно обробив м'яч і потягнув за плече суперника. Дискусія між VAR і польовим суддею тривала довго – все ж пенальті. Аллє показали жовту вже після заміни, а Кляйндінст з 11 метрів зрівняв рахунок.

Райхель додав аж 12 хвилин, які на розподіл очок не вплинули. Нмеча міг принести Дортмунду перемогу, якби не поперечка. Борусія з 5 пунктами до кінця туру може звалитися в середину таблиці. Хайденхайм радіє історичному очку на рівні еліти.

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