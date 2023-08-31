Дортмундська Борусія додала міці у свою атакувальну ланку.

"Джмелі" офіційно оголосили про перехід нападника Нікласа Фюлькруга з Вердера. Новачок отримав контракт на 3 роки і футболку з номером 14.

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За інформацією інсайдерів, Борусія заплатила 13 млн євро, ще 2 млн передбачені можливими бонусами. У минулому розіграші Бундесліги 30-річний Фюлькруг провів 28 матчів, оформивши 16 голів та 5 асистів. Нападник Вердера поділив звання найкращого бомбардира з Крістофером Нкунку.

Нагадаємо, Фюлькруг у складі збірної Німеччини забивав Україні у червневому спарингу (3:3).

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