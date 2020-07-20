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Борусія оголосила трансфер "нового Санчо" – 17-річний гравець збірної Англії перебрався у Дортмунд за шалену суму

13:03 - Читать на русском
Борусія оголосила трансфер "нового Санчо" – 17-річний гравець збірної Англії перебрався у Дортмунд за шалену суму
Джуд Біллінгем / ФК Борусія Д

Віце-чемпіон Німеччини підписав чергового англійського таланта.

Дортмундська Борусія підписала контракт з півзахисником Бірмінгема Джудом Біллінгемом, повідомляє офіційний сайт "джмелів".

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За чергового молодого таланта з берегів Туманного Альбіону "чорно-жовті" виклали, за різними даними, від 23 до 28 млн євро, що майже втричі більше за суму, яку вони свого часу заплатили Манчестер Сіті за Джейдона Санчо. 17-річний футболіст виступатиме у Борусії під номером 22. Біллінгем приєднається до нової команди 30 липня, а 10 серпня поїде на тренувальний збір до Швейцарії.

Нагадаємо, Джуд – вихованець Бірмінгема. У поточному сезоні провів у Чемпіоншипі 40 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Має півзахисник і досвід виступів за збірну Англії U-17 (3 матчі і два голи).

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