Манчестер Юнайтед погодився на умови Борусії Д щодо трансферу Санчо, – ЗМІ

Шанси вінгера Борусії Д Джейдона Санчо переїхати на Туманний Альбіон збільшились.

Манчестер Юнайтед та Борусія Д зійшлись на сумі близько 115 млн євро за перехід таланта німецького клубу Джейдона Санчо, повідомляє The Sun.

Борусія Д встановила дедлайн на трансфер Санчо

20-річний вінгер також має бажання опинитись у таборі манкуніанців. На трансфері англійця особисто наполягає наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер, який мріє про атакувальне тріо: Санчо – Рашфорд – Грінвуд.

У нинішньому сезоні Бундесліги Санчо провів 32 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують