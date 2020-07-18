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Манчестер Юнайтед погодився на умови Борусії Д щодо трансферу Санчо, – ЗМІ

09:34 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед погодився на умови Борусії Д щодо трансферу Санчо, – ЗМІ
Джейдон Санчо / Фото Bild

Шанси вінгера Борусії Д Джейдона Санчо переїхати на Туманний Альбіон збільшились.

Манчестер Юнайтед та Борусія Д зійшлись на сумі близько 115 млн євро за перехід таланта німецького клубу Джейдона Санчо, повідомляє The Sun.

Борусія Д встановила дедлайн на трансфер Санчо

20-річний вінгер також має бажання опинитись у таборі манкуніанців. На трансфері англійця особисто наполягає наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер, який мріє про атакувальне тріо: Санчо – Рашфорд – Грінвуд.

У нинішньому сезоні Бундесліги Санчо провів 32 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами.

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