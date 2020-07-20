Боруссия объявила трансфер "нового Санчо" – 17-летний игрок сборной Англии перебрался в Дортмунд за огромную сумму

Вице-чемпион Германии подписал очередного английского таланта.

Дортмундская Боруссия подписала контракт с полузащитником Бирмингема Джудом Биллингемом, сообщает официальный сайт "шмелей".

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За очередного молодого таланта из берегов Туманного Альбиона "черно-желтые" выложили, по разным данным, от 23 до 28 млн евро, что почти втрое больше суммы, которую они в свое время заплатили Манчестер Сити за Джейдона Санчо. 17-летний футболист будет выступать в Боруссии под номером 22. Биллингем присоединится к новой команде 30 июля, а 10 августа поедет на тренировочный сбор в Швейцарию.

Напомним, Джуд – воспитанник Бирмингема. В текущем сезоне провел в Чемпионшипе 40 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Имеет полузащитник и опыт выступлений за сборную Англии U-17 (3 матча и два гола).

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