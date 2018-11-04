Борусія М розгромила Фортуну та вийшла на друге місце: 10-й тур Бундесліги, матчі неділі

В матчі 10-го туру німецької Бундесліги ґладбаська Борусія без особливих проблем впоралась з Фортуною.

Борусія домінувала протягом усього поєдинку, контролюючи м'яч та діючи дуже агресивно. У першому таймі господарі могли вийти вперед декілька разів, однак найбільш гострий епізод стався на 22-й хвилині, коли Флоріан Нойхауз вийшов віч-на-віч з голкіпером та потужно пробив – Рензінг парирував. У другому ж таймі тиск Борусії досить закономірно трансформувався у голи. На 48-й хвилині Торган Азар впевнено реалізував пенальті після гри рукою Айхана, а на 67-й Йонас Хофман подвоїв перевагу своєї команди – 2:0. До розгрому справу довів Азар, який на 82-й хвилині завершив контратаку потужним пострілом з лінії штрафного в ближній кут.

Таким чином, Борусія Менхенгладбах набрала 20 очок та піднялася на друге місце, випереджаючи Баварію за додатковими показниками. Фортуна з 5 очками залишається на передостанній сходинці.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 10-й тур

Борусія М – Фортуна – 3:0

Голи: Азар, 48 (пен), 82, Хофман, 67

Майнц – Вердер – початок о 19:00