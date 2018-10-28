Торган Азар розповів про можливість грати в одному клубі з братом

Півзахисник Борусії М Торган Азар пояснив, чому не хоче грати в одному клубі з братом Еденом.

"Ми вже граємо разом у Бельгії і сумно, що іноді ми не разом на полі. Це неймовірне відчуття, грати за свої країну поруч із братом.

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Але, якщо чесно, важко грати з ним за один клуб. Він кращий гравець, ніж я. Я можу багато чому в нього навчитись і мені треба багато працювати, щоб покращуватись.

Я гравець іншого типу. Еден один з найкращих у світі. Коли я перейшов у Челсі, було зрозуміло, що мене віддадуть в оренду, як багато інших талантів. Ось чому я поїхав на 2 роки в Бельгію і добре там виступив.

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Коли я грав за "синіх", я був занадто молодим та не готовим на великий крок. Челсі – великий клуб з чудовими гравцями. Для мене було найкращим рішенням змінити команду", – сказав Азар-молодший Sport1.