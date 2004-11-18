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Боруссия М разгромила Фортуну и вышла на второе место: 10-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

18:22 20 Читати українською
Боруссия М разгромила Фортуну и вышла на второе место: 10-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Борусія М – Фортуна – 3:0 / твіттер Борусії М

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская Боруссия без особых проблем справилась с Фортуной.

Боруссия доминировала на протяжении всего поединка, контролируя мяч и действуя очень агрессивно. В первом тайме хозяева могли выйти вперёд несколько раз, однако наиболее острый эпизод произошел на 22-й минуте, когда Флориан Нойхауз вышел один на один с голкипером и мощно пробил – Рензинг парировал. Во втором же тайме давление Боруссии достаточно закономерно трансформировалось в голы. На 48-й минуте Торган Азар уверенно реализовал пенальти после игры рукой Айхана, а на 67-й Йонас Хофман удвоил преимущество своей команды – 2:0. До разгрома дело довел Азар, который на 82-й минуте завершил контратаку мощным выстрелом с линии штрафной в ближний угол.

Таким образом, Боруссия Менхенгладбах набрала 20 очков и поднялась на второе место, опережая Баварию по дополнительным показателям. Фортуна с 5 очками остается на предпоследней строчке.

Чемпионат Германии 2018/2019, 10-й тур

Боруссия М – Фортуна – 3:0

Голы: Азар, 48 (пен), 82, Хофман, 67

Майнц – Вердер – начало в 19:00

Германия10 турБоруссия-Парк (Мьонхенгладбах)

Боруссия Менхенгладбах - Фортуна: Воскресенье 04 ноября 2018

Боруссия Менхенгладбах
Матч окончен
3 : 0
Фортуна
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