У стартовому турі німецької Бундесліги Борусія Менхенгладбах розійшлася миром із мюнхенської Баварією. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Активний старт у виконанні господарів змусив оборону "ротен" збоїти з перших хвилин. Тиск "жеребців" дав результат на 10-й. Борусія М відібрала м'яч у центрі поля й швидко розіграла контратаку, яку влучним ударом завершив Алассан Плеа.

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Баварія відігралася перед перервою. Допоміг стандарт – Кімміх зряче подав кутовий, і Роберт Лєвандовскі розкішно пробив з льоту. У другій половині забивати могли обидві команди, та забракло влучності. Та й Зоммер з Нойєром впіймали неабиякий кураж.

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