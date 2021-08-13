Нападник сім сезонів поспіль забиває у стартовому турі німецької першості, повідомляє Opta Sports.

Баварія повісила скромний цінник на Толіссо

Лєвандовскі оновив рекорд Бундесліги. Забитий у ворота "жеребців" м'яч став для польського форварда 295-м у складі Баварії. Він проводить свій 330-й поєдинок за мюнхенців.

До слова, в сезоні 2020/21 Роберт Лєвандовскі провів 29 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 41 м'яч. Така результативність дозволила йому побити "вічний" рекорд Герда Мюллєра (40 голів за сезон).

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