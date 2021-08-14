В стартовом туре немецкой Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах разошлась миром с мюнхенской Баварией. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Активный старт в исполнении хозяев заставил оборону "ротен" дать сбой с первых минут. Давление "жеребцов" дало результат на 10-й. Боруссия М отобрала мяч в центре поля и быстро разыграла контратаку, которую точным ударом завершил Алассан Плеа.

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Бавария отыгралась перед перерывом. Помог стандарт – Киммих зряче подал угловой, и Роберт Левандовски роскошно пробил с лета. Во второй половине забивать могли обе команды, но не хватило точности. Да и Зоммер с Нойером поймали серьезный кураж.

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