У матчі 29-го туру бременці на виїзді не встояли проти "джмелів". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Борусія після вчорашньої осічки Айнтрахта мала непогані шанси наблизитись до франкфуртців. Вердер, який у цьому сезоні зірок з неба не хапає, був для цього більш ніж зручним суперником. Однак, господарі несподівано пропустили вже на самому початку матчу: Максіміліан Еггештайн запустив Мілота Рашіцу у відрив, той вийшов сам на сам з голкіпером і з гострого кута відкрив рахунок у матчі.

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Джованні Рейна в середині тайму зважився на удар з лінії воріт – м'яч після його пострілу влетів під поперечину і довелось розпочинати все з початку. Норвезький легонер "джмелів" Ерлінг Холанд протягом п'яти хвилин практично зняв питання щодо переможця.

Форвард спочатку переграв Іржі Павленку з пенальті (хоча чеському голкіперу майже вдалось відбити сферу), а згодом легко замкнув відскок після навісу з правого флангу. За три хвилини до завершення матчу Матс Хуммельс вистрибнув вище за інших після навісу з кутового і ударом головою переправив м'яч у ворота, поставивши ефектну крапку у поєдинку.

Перемога принесла Борусії 49 очок і дозволила обійти Байєр, який йшов п'ятим, Вердер з 30-ма пунктами залишився тринадцятим.

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