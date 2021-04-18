В матче 29-го тура бременцы на выезде не устояли против "шмелей". Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Боруссия после вчерашней осечки Айнтрахта имела неплохие шансы приблизиться к франкфуртцам. Вердер, который в этом сезоне звезд с неба не хватает, был для этого более чем удобным соперником. Однако, хозяева неожиданно пропустили уже в самом начале матча: Максимилиан Еггештайн запустил Милота Рашицу в отрыв, тот вышел один на один с голкипером и с острого угла открыл счет в матче.

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Джованни Рейна в середине тайма решился на удар с линии ворот – мяч после его выстрела влетел под перекладину и пришлось начинать все с начала. Норвежский легонер "шмелей" Эрлинг Холанд в течение пяти минут практически снял вопрос о победителе.

Форвард сначала переиграл Иржи Павленку с пенальти (хотя чешском голкиперу почти удалось отбить сферу), а затем легко замкнул отскок после навеса с правого фланга. За три минуты до конца матча Матс Хуммельс выпрыгнул выше других после навеса с углового и ударом головой переправил мяч в ворота, поставив эффектную точку в поединке.

Победа принесла Боруссии 49 очков и позволила обойти Байер, который шел пятым, Вердер с 30-ю пунктами остался тринадцатым.

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