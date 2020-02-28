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Борусія Д залучила до тренувань з основою 15-річного форварда – юний талант вражає результативністю

16:10 637 Читать на русском
Борусія Д залучила до тренувань з основою 15-річного форварда – юний талант вражає результативністю
Юссуфа Мукоко / Eurosport

Німецький клуб вирішив залучити в основну команду 15-річного нападника Юссуфу Мукоко, який демонструє фантастичну результативність в матчах за юніорські команди.

15-річний нападник найближчим часом почне тренуватись з основою "джмелів", інформує Goal.

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В поточному сезоні Мукоко вразив неймовірною кількістю голів: за Борусію U-17 він зіграв 28 матчів і забив 50 голів, а за команду U-19 – 31 гол у 18 іграх.

До слова, Мукоко, якому в листопаді минулого року виповнилося 15, на свій день народження отримував подарунки від Ліонеля Мессі.

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Німеччина Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко
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