toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ШАХТАР - ДИНАМО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Мессі надіслав вундеркінду Борусії Д подарунок на день народження – юний бомбардир поділився радістю

09:56 1311 Читать на русском
Мессі надіслав вундеркінду Борусії Д подарунок на день народження – юний бомбардир поділився радістю
Юссуфа Мукоко / Kicker

Форвард юніорської команди дортмундської Борусії Юссуфа Мукоко поділився радістю від подарунку на день народження.

20-го листопада футболісту виповнилося 15 років. Зі святом його привітав лідер Барселони Ліонель Мессі. Аргентинець надіслав Юссуфа свій портрет і велику рамку з декількома фотографіями і листівкою, в якій привітав гравця письмово.

Мессі випередив Роналду і Неймара в рейтингу найкращих дриблерів за останні 13 років

"Боже ти мій! Отримав ось такий подарунок від свого кумира. Величезне спасибі, Лео Мессі. Спасибі за всі твої побажання мені на день народження", – написав Мукоко в інстаграмі.

Зазначимо, що 15-річний Мукоко виступає за дортмундську Борусію U-19. У цьому сезоні він демонструє вражаючу результативність – 18 голів та 6 асистів в 11 матчах у Юніорській лізі Німеччини.

Юссуфа Мукоко – одноклубник Ярмоленка, який може побити всі рекорди Бундесліги: геній рівня Мессі чи спритний шахрай?

blog_ava
"Якби залишився вдома, то мав би вже мільйон підписників в інстаграмі", – форвард Олімпіка похизувався популярністю
06:30
1261
Теги
Борусія Д U-19 Борусія Д U-19 Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко Ліонель Мессі Ліонель Мессі Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
46
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук