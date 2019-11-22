Мессі надіслав вундеркінду Борусії Д подарунок на день народження – юний бомбардир поділився радістю

Форвард юніорської команди дортмундської Борусії Юссуфа Мукоко поділився радістю від подарунку на день народження.

20-го листопада футболісту виповнилося 15 років. Зі святом його привітав лідер Барселони Ліонель Мессі. Аргентинець надіслав Юссуфа свій портрет і велику рамку з декількома фотографіями і листівкою, в якій привітав гравця письмово.

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"Боже ти мій! Отримав ось такий подарунок від свого кумира. Величезне спасибі, Лео Мессі. Спасибі за всі твої побажання мені на день народження", – написав Мукоко в інстаграмі.

Зазначимо, що 15-річний Мукоко виступає за дортмундську Борусію U-19. У цьому сезоні він демонструє вражаючу результативність – 18 голів та 6 асистів в 11 матчах у Юніорській лізі Німеччини.

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