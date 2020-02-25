Борусія Д хоче підписати юну французьку зірку – дортмундці повторять успішну тактику, відпрацьовану на Холанді

Півзахисник Ренна Едуардо Камавінга отримав нову пропозицію щодо продовження кар'єри.

Борусія Д готова втрутись у боротьбі за Едуардо Камавінга та заплатити за вундеркінда близько 60 млн євро, повідомляє France Football.

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Щоб підписати гравця, Борусія готова використовувати ту саму тактику, що і у випадку з трансфером Ерлінга Холанда: запрошення відвідати стадіон і базу клубу, гарантія регулярної ігрової практики, а також продемонструвати гравцю відео з емоціями фанатів. Норвежець зізнавався, що ці фактори вплинули на його рішення.

До слова, юний хавбек провів 33 поєдинки у складі Ренна в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол та 1 асист.

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