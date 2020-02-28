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Боруссия Д привлекла к тренировкам с основой 15-летнего форварда – юный талант поражает результативностью

16:15 156 Читати українською
Боруссия Д привлекла к тренировкам с основой 15-летнего форварда – юный талант поражает результативностью
Юссуфа Мукоко / Eurosport

Немецкий клуб решил привлечь в основную команду 15-летнего нападающего Юссуфу Мукоко, который демонстрирует фантастическую результативность в матчах за юниорские команды.

15-летний нападающий в ближайшее время начнет тренироваться с основой "шмелей", информирует Goal.

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В текущем сезоне Мукоко поразил невероятным количеством голов: за Боруссию U-17 он сыграл 28 матчей и забил 50 голов, а за команду U-19 – 31 гол в 18 играх.

К слову, Мукоко, которому в ноябре прошлого года исполнилось 15, на свой день рождения получал подарки от Лионеля Месси.

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Германия Юссуфа Мукоко Юссуфа Мукоко
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